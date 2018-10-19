В пятницу президент РФ Владимир Путин находится с визитом в Узбекистане. По его словам, после переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым подписано совместное заявление , в котором заданы четкие ориентиры для дальнейшей работы министерств, ведомств и организаций по углублению нашего сотрудничества.

В пятницу президент РФ Владимир Путин находится с визитом в Узбекистане​​​. По его словам, после переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым подписано совместное заявление​​, в котором заданы четкие ориентиры для дальнейшей работы министерств, ведомств и организаций по углублению нашего сотрудничества.Заключены и другие важные двусторонние договоренности, а также крупные коммерческие контракты. Среди подписанных документов — программа экономического сотрудничества правительств двух стран на 2019-2024 годы и план ее реализации, соглашение о сотрудничестве в текстильной, швейной и трикотажной отраслях промышленности, передает РИА Новости.Президентом "Лукойла" Вагитом Алекперовым и председателем Узбекнефтегаза Бахромом Ашрафхановым подписан меморандум о взаимопонимании.Меморандум о сотрудничестве подписан между министерством труда и соцзащиты РФ и министерством занятости Узбекистана. Также соглашение о сотрудничестве подписали Росгвардия и Нацгвардия Узбекистана.Подписана "дорожная карта" по созданию международной научно-исследовательской организации "Международная радиоастрономическая лаборатория Суфа".Возведение АЭС в Узбекистане позволит обеспечивать энергией не только эту страну, но и другие государства региона, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, в ходе строительства будут применяться наиболее передовые технологии, экономически эффективные и надежные инженерные решения, соблюдаться высочайшие стандарты безопасности и самые строгие экологические требования. Российский лидер отметил, что свой вклад в развитие энергетики Узбекистана вносят российские компании, в том числе "Силовые машины".По итогам переговоров с Путиным глава Узбекистана заявил, что товарооборот с начала года вырос на 30%. "В этом году мы ожидаем, что объем взаимной торговли составит до 6 миллиардов долларов, а в ближайшие годы достигнет 10 миллиардов долларов", — сказал Мирзиеев.Он назвал Россию ключевым торговым партнером Узбекистана и выразил признательность за создание "зеленого коридора" для поставок в РФ узбекских овощей и фруктов.Мерзиеев подчеркнул, что российские инвестиции в узбекскую экономику сегодня превышают 8,5 миллиардов долларов, также подготовлен новый пакет соглашений и торговых контрактов с ведущими российскими компаниями и банками на сумму порядка 25 миллиардов долларов.