Сколько
бы не пытались Соединенные Штаты давить на Европу, заставляя ее покупать
американский газ, Россия все равно останется на долгие годы основным
поставщиком голубого топлива в Старый Свет. Россия велика для нас, признались американские
эксперты, говоря о конкуренции Москвы и Вашингтона.
Сколько
бы не пытались Соединенные Штаты давить на Европу, заставляя ее покупать
американский газ, Россия все равно останется на долгие годы основным
поставщиком голубого топлива в Старый Свет. Россия велика для нас, признались американские
эксперты, говоря о конкуренции Москвы и Вашингтона.
Европа вот уже
несколько лет пытается сократить зависимость от российского газа. Огромное
влияние в этом вопросе на нее оказывают Штаты. Дональд Трамп не раз выступал против
строящегося газопровода "Северный поток – 2" и даже грозился ввести санкции
против Евросоюза.
Между тем, все
эти усилия – напрасны. Так говорят в самих США: эксперты отмечают, что громкие
заявления чиновников по обе стороны Атлантики вряд ли удастся воплотить
на практике – не только из-за высокой цены на американский СПГ,
но и из-за инфраструктурных ограничений и высокого спроса на газ
в самих Штатах.
Российские
аналитики тоже уверены в том, что наш гах будет по-прежнему востребован в
Старом Свете. Специалист Центра энергетики Московской школы управления
"Сколково" Александр Собко заявлял, что даже польская PGNiG сможет
возмещать за счет контракта с США лишь четверть своих потребностей. А
в январе-сентябре Польша, несмотря на воинственную риторику,
увеличила поставки газа из России на 11,7%.
По мнению
эксперта, Америка сможет нарастить присутствие на европейском рынке до 10%
лишь к 2025 году. В начале 2030-х
годов доля США на рынке газа ЕС вырастет до 12%, но затем начнет
снижаться, поскольку поставки американского СПГ постепенно будут перенаправлены
в Азию.
При этом в
Вашингтоне продолжают выражать уверенность в том, что у США достаточно газа,
чтобы потеснить Россию в Европе. Такое смелое заявление сделал советник
президента США по экономике Ларри Кудлоу. Правда, сразу же оговорился:
мол, сначала нужно построить внутреннюю инфраструктуру, которой
у Соединенных Штатов нет.