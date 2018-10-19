Сколько бы не пытались Соединенные Штаты давить на Европу, заставляя ее покупать американский газ, Россия все равно останется на долгие годы основным поставщиком голубого топлива в Старый Свет. Россия велика для нас, признались американские эксперты, говоря о конкуренции Москвы и Вашингтона.

Сколькобы не пытались Соединенные Штаты давить на Европу, заставляя ее покупатьамериканский газ, Россия все равно останется на долгие годы основнымпоставщиком голубого топлива в Старый Свет. Россия велика для нас, признались американскиеэксперты, говоря о конкуренции Москвы и Вашингтона.Европа вот уженесколько лет пытается сократить зависимость от российского газа. Огромноевлияние в этом вопросе на нее оказывают Штаты. Дональд Трамп не раз выступал противстроящегося газопровода "Северный поток – 2" и даже грозился ввести санкциипротив Евросоюза.Между тем, всеэти усилия – напрасны. Так говорят в самих США: эксперты отмечают, что громкиезаявления чиновников по обе стороны Атлантики вряд ли удастся воплотитьна практике – не только из-за высокой цены на американский СПГ,но и из-за инфраструктурных ограничений и высокого спроса на газв самих Штатах.Российскиеаналитики тоже уверены в том, что наш гах будет по-прежнему востребован вСтаром Свете. Специалист Центра энергетики Московской школы управления"Сколково" Александр Собко заявлял, что даже польская PGNiG сможетвозмещать за счет контракта с США лишь четверть своих потребностей. Ав январе-сентябре Польша, несмотря на воинственную риторику,увеличила поставки газа из России на 11,7%.По мнениюэксперта, Америка сможет нарастить присутствие на европейском рынке до 10%лишь к 2025 году. В начале 2030-хгодов доля США на рынке газа ЕС вырастет до 12%, но затем начнетснижаться, поскольку поставки американского СПГ постепенно будут перенаправленыв Азию.При этом вВашингтоне продолжают выражать уверенность в том, что у США достаточно газа,чтобы потеснить Россию в Европе. Такое смелое заявление сделал советникпрезидента США по экономике Ларри Кудлоу. Правда, сразу же оговорился:мол, сначала нужно построить внутреннюю инфраструктуру, которойу Соединенных Штатов нет.