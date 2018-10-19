Начался официальный визит президента России Владимира Путина в Узбекистан. Владимир Путин прибыл в резиденцию президента Узбекистана Шавката Мирзиеева , где пройдут переговоры в узком, а затем в расширенном составе с участием членов делегаций.

Начался официальный визит президента России Владимира Путина в Узбекистан. Владимир Путин прибыл в резиденцию президента Узбекистана Шавката Мирзиёева , где пройдут переговоры в узком, а затем в расширенном составе с участием членов делегаций.Владимир Путин прибыл в Ташкент по приглашению узбекского президента для обсуждения перспектив дальнейшего стратегического партнерства, в том числе речь пойдет о строительстве в Узбекистане первой атомной электростанции по российскому проекту.Лидеры также обменяются мнениями по региональной и международной проблематике. Одной из тем переговоров станет содействие мирному процессу в Афганистане.По итогам планируется подписание целого пакета совместных документов, а после президенты сделают заявление для прессы, сообщает "Россия 24".