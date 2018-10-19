Из частного дома он вынес телевизор, бензотриммер и микроволновую печь

Из частного дома он вынес телевизор, бензотриммер и микроволновую печьРанее судимого жителя города Костерево подозревают в совершении кражи. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.В сентябре этого года в дежурную часть пришло заявление от 62-летнего москвича. Мужчина рассказал о том, что пока его не было дома в Костерево, из жилища вынесли телевизор, бензотриммер и микроволновую печь. Общий ущерб он оценил в 22 тысячи рублей.Полицейские установили, что к преступлению причастен безработный местный житель. Злоумышленника задержали и он во всем сознался.Похищенную технику вернули законному владельцу.Правоохранители проводят проверку на причастность подозреваемого к совершению похожих преступлений.