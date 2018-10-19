Московский городской суд оставил без изменений меру пресечения для нападающего футбольного клуба Зенит Александра Кокорина. Ранее за решеткой остался и его товарищ Павел Мамаев.

Московский городской суд оставил без изменений меру пресечения для нападающего футбольного клуба "Зенит" Александра Кокорина. Ранее за решеткой остался и его товарищ Павел Мамаев.На заседание суда, на котором решался вопрос об изменении меры пресечения, Александр Кокорин пришел с солидной группой поддержки. За футболиста поручились игроки, главный тренер и президент футбольного клуба "Зенит", а мать хотела внести залог размером в десять миллионов рублей.Сам футболист подчеркнул, что раскаивается в содеянном и, в случае изменения меры пресечения, бегать от правосудия не будет. "Уважаемый суд, я неоднократно приносил извинения Паку, Соловчуку. Причем лично. Понимаю, что это недостойный поступок. Это урок на всю жизнь. Я не хотел нарушать общественный порядок. Я не опасный преступник, я приличный человек. У меня расписаны тренировки. Я добровольно приехал в полицию. Готов участвовать во всех следственных действиях. Мне неприятна травля в интернете и на ТВ. Прошу прощения у всех, у всех. Прошу отпустить меня к жене и родителям", – цитирует телеканал "" спортсмена.После этого футболист расплакался. Однако ни проникновенная речь Александра Кокорина, ни усилия его адвокатов и друзей по команде не смогли изменить мнение суда. Нападающий был оставлен в СИЗО.Напомним, ранее Московский городской суд рассматривал анологичный вопрос в отношении игрока "Краснодара" Павла Мамаева. Он также остался за решеткой.