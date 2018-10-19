Всесоюзная слава к Ренату Ибрагимову пришла, когда ему не исполнилось еще и 28 лет. Но еще раньше пришел к нему успех у женщин. Первый раз певец женился в 20, а в 60 третьей женой стала 20-летняя девушка. В Судьбе человека он признается, что хотел стать многоженцем, но вторая жена отказалась.

"Русский Паваротти" – так называли Рената Ибрагимова, всесоюзная слава к которому пришла после конкурса "Алая гвоздика", когда ему не исполнилось еще и 28 лет. На том конкурсе он занял первое место и с тех пор – за полвека — исполнил немало хитов, полюбившихся слушателям.Этого успеха могло бы и не быть: Ренат писал картины, а после школы собирался стать архитектором. Но судьба в лице двоюродного брата Ибрагимова привела его в консерваторию на прослушивание, и путь жизни был выбран.Но еще раньше, чем успех в творчестве, к нему пришел успех у женщин. В 20 лет, еще студентом, он женился на бухгалтере Тамаре, с которой познакомился на танцах, где он пел и лихо выдавал твист.В 21 у Рената уже родилась первая дочь, затем – вторая. Но, признается певец в "Судьбе человека", он понимал, что отношения с Тамарой были юношеской влюбленностью, а он ждал настоящей любви и присматривался к другим женщинам.Однажды 18-летняя Альбина подошла к нему взять автограф. Между ними разгорелся роман – девушку не смутило, что Ибрагимов был женат, растил двоих детей и был старше на 15 лет.Когда Ренат уходил от Тамары, она на всю страну обвинила его в предательстве. А он оставил ей все – огромную квартиру, гаражи, машины – и ушел к юной избраннице.Официально жениться на ней певец поначалу не собирался. А жили они у родителей Альбины. Однако потом брак пара все-таки заключила, причем, по мусульманским традициям.В этом браке родились дочь Айя и сын Султан. Альбина растила детей, ездила с мужем на гастроли.А через 25 лет, когда Ибрагимову было уже 60, а его старшей дочери 40, он встретил новую любовь – 20-летнюю Светлану, "татарочку", верующую, знающую язык.Она училась в университете и подрабатывала официанткой в китайском ресторане. Там они и познакомились.Через год после общения, в течение которого Ибрагимов честно подыскивал Свете "хорошего жениха", он понял, что такая девушка нужна и ему самому. Тогда он открыто предложил Альбине стать старшей женой – ислам позволяет. Однако она категорически отказалась от такого варианта.И вновь Ренат все оставил жене и детям, а сам ушел к юной Светлане с двумя сумками, в которых были только личные вещи. Сейчас у них уже четверо детей. И, не исключает Ренат, родятся еще дети.Он надеется, что Светлана – его последняя жена. Хотя, признается певец, "загадывать никогда нельзя".Была ли Светлана стать "младшей женой" при Альбине? Как складываются отношения певца с детьми и бывшими женами, что на самом деле стало причиной расставания со второй женой, какие чувства по жизни он пронес к первой супруге, и как живется ему с женщиной из совершенно иного поколения?Откровения Рената Ибрагимова — в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".