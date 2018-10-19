Музыканта заподозрили в неверности супруге Оксане Самойловой. Ходят слухи, что артист крутит роман с Ниной Липкиной.

Музыканта заподозрилив неверности супруге Оксане Самойловой. Ходят слухи, что артист крутит роман сНиной Липкиной.Казалось бы, что еще нужно: красавица жена,трое очаровательных дочерей, успех в карьере. Однако поговаривают, что у рэпераесть любовница – некая модель Нина Липкина.Якобы, Джиганвстречается с девушкой на протяжении двух лет, передает Внешне она очень похожа на его супругу. Также есть информация,Нина очень боится Оксану и не хочет, чтобы та узнала о романе с ее мужем.Сам музыкант пока некомментирует подобные сплетни, но Липкина решила внести ясность в происходящее."Мой день начался просто прекрасно. О себе я узнала много нового. Надеюсь, этаинформация будет для многих очень полезной", – заявила модель в Stories на своей странице в Instagram, Липкина искренне посмеялась над подобными слухами и отметила,что даже не знает рэпера лично.Отметим, что, несмотря накажущийся со стороны образ идеальной семьи, Джигану все же иногда приписывают амурныедела на стороне. Так, ранее бывшая девушка ей встречаться с подругами, хотясам, бывало, строил отношения с другими женщинами.Отметим,30-летняя Оксана Самойлова и 32-летний певецДжиган женаты с 2012 года. Супруга рэпера ранее рассказала, чтосупруг абсолютно никуда не отпускает ее одну. "В нашей семье подстрожайшим запретом жена гуляющая, сидящая в ресторане сама по себе, сподругами. Вариант отдельного отпуска – это вообще за гранью нашейреальности", – призналась Оксана. По словам Самойловой, сначала онаустроила скандал, но в итоге смирилась.