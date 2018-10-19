Меморандум о сотрудничестве между поисковиками и правообладателями по борьбе с распространением нелегального контента и досудебном решении споров будет подготовлен к подписанию на следующей неделе

Как сообщилпресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский, на переговорах в пятницу было принято решение, что на следующей неделе будут согласованы технические моменты документа.Также Ампелонский заявил, что все принципиальные разногласия между компанией Яндекс и правообладателями были сняты.В конце августа Мосгорсуд принял решение по иску Газпром-медиа к Яндексу, обязав поисковик удалить из поисковой выдачи ссылки на пиратские копии ряда сериалов, произведенных телеканалами холдинга. Роскомнадзору было поручено заблокировать Яндекс.Видео, если ссылки не будут удалены. Яндекс выполнил решение суда, указав, что блокировка сервиса Видео нарушит работу поисковика в целом. Решение суда в компании назвали не соответствующими законодательству и обжаловали его.5 сентября, в Мосгорсуд поступили новые иски от телеканалов Газпром-медиа к Яндексу. От поисковика требуют прекратить создание технических условий, обеспечивающих размещение пиратских копий произведений на сайте поисковика.В середине сентября вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что законодательство о противодействии пиратству в Сети нужно усовершенствовать в связи с конфликтом между Яндексом и правообладателями. Уже до конца года поправки могут быть внесены в Госдуму.