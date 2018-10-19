Мисс Калифорния, 30-летняя Яна Лаврентьева погибла в Лос-Анджелесе. Ее сбил автомобиль.

"МиссКалифорния", 30-летняя Яна Лаврентьева погибла в Лос-Анджелесе. Ее сбил автомобиль.Королевакрасоты попала под колеса внедорожника Toyota 4-Runner, когда остановилась посреди дороги, чтобы снять неудобные туфли. ДТПпроизошло ночью на пешеходном переходе.Зеленый сигнал светофора должен былгореть еще 18 секунд, передает The Sun. Водительдаже не остановился, чтобы помочь сбитой им девушке, скрывшись с места аварии,передает The Sun.Подруги Яны,которые шли в злополучную ночь рядом с ней, рассказали, что спокойно успелиперейти дорогу, прежде чем появился автомобиль-убийца. Машина явно скоростнойрежим.В настоящеевремя виновника смертельной аварии ищут полицейские. Стражи порядка изучаютвидео с камер уличного наблюдения. У Яны Лаврентьевой остались супруг и двое маленькихдетей.Напомним, летом этого года в курортном турецкомгороде Бодруме погибла популярная исполнительница Хэсер Тулу. Ее расстреляли вувеселительном заведении "Медуза" на Барлар-стрит. Девушка родилась вИзмире. Ее клип на песню Ömür Törpüsü собрал на YouTube более миллиона просмотров.