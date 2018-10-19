Единая Россия подготовила
поправки об освобождении от уголовной ответственности за последствия оказания
первой медицинской помощи. Зачастую в ожидании скорой помощи только действия
очевидцев различных ЧП и катастроф могут спасти жизнь раненым, но сейчас за
тяжелые последствия таких действий могут отправить в тюрьму.
"Единая Россия" подготовила
поправки об освобождении от уголовной ответственности за последствия оказания
первой медицинской помощи. Зачастую в ожидании скорой помощи только действия
очевидцев различных ЧП и катастроф могут спасти жизнь раненым, но сейчас за
тяжелые последствия таких действий могут отправить в тюрьму.
Партийный проект "Здоровое будущее" решил
изменить действующее положение и предлагает освобождать граждан, оказывающих
первую помощь от уголовной ответственности за серьезные последствия оказания
такой помощи.
Как заявил на круглом столе
в Госдуме руководитель направления партпроекта, член комитета по охране здоровья
Николай Герасименко, внесению поправок предшествовало обсуждение этой темы с экспертным
сообществом.
Если эти идеи будут в итоге
одобрены депутатами, то в стране удастся изменить отношение граждан и повысить
их готовность и желание помогать окружающим, оказавшимся в беде, уверен парламентарий.
Сегодня в России первая
помощь пострадавшим до приезда медиков оказывается крайне редко: люди боятся ответственности.
Мало того, такую помощь по закону не имеют право оказывать даже спасатели и
полицейские.
По статистике 65% пострадавших нуждаются в ней, а реально она
оказывается менее чем в 2% случаев. "Важно дать гражданам уверенность в том,
что оказание первой помощи не приведет их на скамью подсудимых", – сказал Герасименко.
Между тем по данным ВОЗ, на
миллион человек еженедельно приходится 30 случаев смерти по причине сердечных
заболеваний, половина из которых – от внезапной остановки сердца. А России около
25% пострадавших в ДТП, умерших до
прибытия врачей, имели шанс выжить, если бы им была своевременно оказана первая
помощь.