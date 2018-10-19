Единая Россия подготовила поправки об освобождении от уголовной ответственности за последствия оказания первой медицинской помощи. Зачастую в ожидании скорой помощи только действия очевидцев различных ЧП и катастроф могут спасти жизнь раненым, но сейчас за тяжелые последствия таких действий могут отправить в тюрьму.

"Единая Россия" подготовилапоправки об освобождении от уголовной ответственности за последствия оказанияпервой медицинской помощи. Зачастую в ожидании скорой помощи только действияочевидцев различных ЧП и катастроф могут спасти жизнь раненым, но сейчас затяжелые последствия таких действий могут отправить в тюрьму.Партийный проект "Здоровое будущее" решилизменить действующее положение и предлагает освобождать граждан, оказывающихпервую помощь от уголовной ответственности за серьезные последствия оказаниятакой помощи.Как заявил на круглом столев Госдуме руководитель направления партпроекта, член комитета по охране здоровьяНиколай Герасименко, внесению поправок предшествовало обсуждение этой темы с экспертнымсообществом.Если эти идеи будут в итогеодобрены депутатами, то в стране удастся изменить отношение граждан и повыситьих готовность и желание помогать окружающим, оказавшимся в беде, уверен парламентарий.Сегодня в России перваяпомощь пострадавшим до приезда медиков оказывается крайне редко: люди боятся ответственности.Мало того, такую помощь по закону не имеют право оказывать даже спасатели иполицейские.По статистике 65% пострадавших нуждаются в ней, а реально онаоказывается менее чем в 2% случаев. "Важно дать гражданам уверенность в том,что оказание первой помощи не приведет их на скамью подсудимых", – сказал Герасименко.Между тем по данным ВОЗ, намиллион человек еженедельно приходится 30 случаев смерти по причине сердечныхзаболеваний, половина из которых – от внезапной остановки сердца. А России около25% пострадавших в ДТП, умерших доприбытия врачей, имели шанс выжить, если бы им была своевременно оказана перваяпомощь.