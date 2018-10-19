Крупнейший в Японии сотовый оператор NTT Docomo представил крошечный смартфон KY-O1L, заявив его в качестве самого тонкого в мире. Располагая габаритами 91х55х5,3 миллиметра, устройство может легко уместиться в визитнице. Его планируют выпустить в конце ноября.

Крупнейший в Японии сотовый оператор NTT Docomo представил крошечный смартфон KY-O1L, заявив его в качестве "самого тонкого в мире". Располагая габаритами 91х55х5,3 миллиметра, устройство может легко уместиться в визитнице. Его планируют выпустить в конце ноября.Устройство оснащено 2,8-дюймовым монохромным экраном на электронных чернилах, LTE-модулем и батареей емкостью 380 мАч. Камеры и доступа к магазину приложений у него нет, зато в систему предустановлены браузер, калькулятор и календарь. Весит KY-O1L около 47 граммов, говорится на сайте компании.Непосредственным производством KY-O1L занимается японская Kyocera. Купить новинку можно будет за 32 тысячи иен, или примерно за $300.”Представлен первый смартфон под брендом Palm читайте такжеС титулом "самого тонкого" вполне может поспорить смартфон Lenovo Moto Z, вышедший в 2016 году (читайте наш обзор). Толщина этой модели — 5,2 миллиметра, однако производитель не учитывает выступающую камеру. Однако в Lenovo тоже могут сказать, что Docomo схитрила, не включив камеру вовсе.