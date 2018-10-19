Сбербанк опроверг информацию о ведении переговоров по покупке крупной доли в российской компании Яндекс. В пресс-службе кредитной организации сообщили, что банк не получал предложения от Яндекса и сам с такой идеей не обращался.

Сбербанк опроверг информацию о ведении переговоров по покупке крупной доли в российской компании "Яндекс". В пресс-службе кредитной организации сообщили, что банк не получал предложения от "Яндекса" и сам с такой идеей не обращался.Накануне "Ведомости" сообщили о том, что Сбербанк хочет приобрести не менее 30 процентов в Яндексе. Рынок эту новость встретил негативно: на американской бирже Nasdaq акции интернет-компании подешевели на восемь с лишним процентов. На московской бирже котировки снизились на три с четвертью процента, сообщает телеканал "Россия 24".