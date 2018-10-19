В этом году 7 сёл Владимирской области получили собственные гербы.

В этом году 7 сёл Владимирской области получили собственные гербы.Многие поколения отечественных историков заслуженно приписывали древней Владимирской земле звание «колыбели Русской государственности».Огнегривый левИ это не удивительно. Благодаря выдающимся деяниям Андрея Боголюбского, названного Ключевским «первым великороссом», столица княжества долгое время оставалась центром политической, духовной и культурной жизни всей средневековой Руси. Слава наших предков была столь велика, что могущественный владыка Священной Римской империи Фридрих Барбаросса, в качестве дружеского жеста прислал во Владимир итальянских зодчих, ставших авторами Золотых ворот и Успенского собора. Наследие той далёкой эпохи - не только в памятниках архитектуры и летописных сводах. Царственный златогривый хищник, которого мы видим на гербе нашей области сегодня – родовой символ Владимирских князей.Поначалу изображение коронованного льва было неотъемлемым атрибутом сильной власти гордых феодалов, ассоциировавших себя с грозным хозяином африканских саванн. Его вышивали золотой нитью на парчовых халатах бояр, выбивали из камня на фасадах белокаменных церквей, чеканили на шлемах дружинников.Шли столетия, неумолимая река времени уносила целые эпохи в океан вечности. Разобщённости русских княжеств пришёл конец, воссияла звезда Московского царства. Владимир утратил былое величие, став небольшим городком с ветхими крепостными стенами. Однако изображение льва на его гербе оставалось незыблемым. Оно демонстрировало суверенитет города, а спустя столетия – губернии и области. Сейчас его можно смело назвать нашим культурным достоянием.История не заканчиваетсяГеральдика – дисциплина очень консервативная, изменений она не любит и предпочитает максимально сохранять традиции предков, адаптируя их под современную действительность. Наглядный пример тому – владимирский лев. Поколения людей из столетия в столетие живут под сенью единожды утверждённого герба. Именно поэтому «рождение» новых официальных символов неизбежно становится очень значимым событием. В особенности для жителей сельских поселений.Сейчас в нашем регионе насчитывается 80 сёл. Большинство из них не могут похвастаться собственными гербами. Если основательно «покопаться» на геральдических сайтах, то можно обнаружить лишь около 20 сельских поселений со своей официальной символикой. Причём большинству из них гербы утвердили совсем недавно – в основном с 2011 по 2013 гг.В нынешнем году произошёл настоящий «геральдический прорыв». Свою официальную символику получили сразу несколько сельских поселений. Куриловское отныне имеет герб с изображением знойного солнца, нежных васильков и откормленного карпа. Черкутинское муниципальное образование символизируют 2 серебряных соболя, держащие в лапах золотые стрелы. Боголюбово получило герб с лаконичным изображением Храма Покрова на Нерли, а село Фомино - с лавровым венком и 4 звёздами. Березники обзавелись символикой с серебряным ловчим соколом и берёзовой ветвью, а посёлок Никологоры - с золотой шатровой колокольней.Особого внимания заслуживает герб Рождественского муниципального образования, в состав которого входят 25 населённых пунктов: сёла Алепино, Ельтесуново, Калитеево, Ратмирово, Рождествено (административный центр поселения), Спасское, Фетинино и деревни: Астаниха, Брод, Бурыкино, Василёво, Демихово, Елховка, Корнево, Корнилково, Куделино, Малый Алепинец, Матрёнино, Мещёра, Новино, Пискутино, Прокошиха, Степаниха, Чаганово, Шуново. Главная их гордость – уроженец села Алепино, известный советский и российский писатель Владимир Солоухин (1924 – 1997). В своих произведениях он прославлял русскую природу и мастерски описывал деревенский быт. Вышедшие из-по его пера книги, распространяли по книжным магазинам и библиотекам всего СССР.Поэзия красокС первого взгляда Рождественский герб пленяет своим тонким изяществом и многоуровневыми смысловыми пластами, из которых соткана его суть. Основой для него служит щит, разделённый на 4 равных части – 2 золотых, червлёную и лазоревую. В правом верхнем углу изображён богато декорированный кувшин, из которого щедрым потоком льётся молоко, частично заполняющее левую нижнюю часть герба. В оставшихся полях изображены ветви сирени, согнувшиеся под тяжестью торжественно-прекрасных пурпурных бутонов.В основу геральдического знака муниципального образования легли мотивы лирики Солоухина. Сирень – символ пленительной красоты природы нашей области. Этот цветок часто встречался в творчестве выдающегося писателя, как образ первой любви, возрождения и совершенства. Кувшин, полный парного молока, отсылает нас к трудовым достижениям местных крестьян, типажи которых так фактурно описал Солоухин. Благодаря им многие владимирские семьи получали и получают на свои столы вкусные и здоровые сельские продукты. Разделение герба на 4 части – созвучно полю родового знака графа Зубова, зятя великого полководца Суворова и блистательного столичного дворянина, некогда построившего себе усадьбу в селе Фетинино.Цветовое решение на Рождественском гербе также не случайно. Золото – символизирует стремление к высшим ценностям, величие, богатство и плодородие. Жизнеутверждающий червлёный цвет указывает нам на трудолюбие, мужество и основательность. Лазурь – символ реки Колокши, а также возвышенных устремлений, преданности и возрождения. Зелёный цвет, присутствующий на ветках сирени, сопутствует весне, здоровью, природе и неугасимой надежде. Пурпур говорит о власти, славе и благородном происхождении, уходящим корнями в седую древность. Белоснежный цвет молока обозначает чистоту, открытость, христианское примирение и божественную мудрость.Как ни удивительно, но над созданием этого прекрасного и очень сложного герба трудились уроженцы Москвы и её области. Идея принадлежит знаменитому геральдисту Константину Мочёнову, а обоснование символики Вячеславу Мишину. Оба специалиста родом из города Химки. За художественное воплощение и компьютерный дизайн их наработок отвечали москвички Оксана Афанасьева и Анна Гарсия. Плоды их творческого труда стали достойной данью уважения и признания земле, вырастившей знаменитого русского писателя.