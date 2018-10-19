Медведица с двумя отпрысками в пятницу заглянула на территорию школы в Петропавловске-Камчатском, а спустя несколько часов там же появился другой косолапый. Ученики сняли незваных гостей на видео.

Медведица с двумя отпрысками в пятницу заглянула на территорию школы в Петропавловске-Камчатском, а спустя несколько часов там же появился другой косолапый. Ученики сняли незваных гостей на видео.Своей целью хищники выбрали школу №14 в поселке Дальний, что в черте Петропавловска-Камчатского. На кадрах видно, как медвежата играют недалеко от входа в образовательное учреждение, но, заслышав громкий смех, убегают.Если среди школьников появление животных вызвало настоящий ажиотаж, то напуганные преподаватели принялись звонить охотоведам. К тому моменту, когда на место прибыли сотрудники краевого агентства лесного хозяйства и охраны животного мира, покинувшая школу медведица уже набросилась на проживающего неподалеку мужчину. По счастью он отделался незначительными травмами.Спустя пару часов у школы появился другой медведь, но он быстро скрылся. Пока что охотоведам не удалось выследить ни его, ни утреннее семейство.