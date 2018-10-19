Глава региона посетил заседание совета «Торгово-промышленной палаты Владимирской области»

Глава региона посетил заседание совета «Торгово-промышленной палаты Владимирской области»Глава региона Владимир Сипягин посетил заседание совета «Торгово-промышленной палаты Владимирской области». Губернатор поговорил с предпринимателями о возможности повышения заработной планы сотрудникам.По его словам, одна из главных задач сейчас - постараться обеспечить рост уровня зарплаты на предприятиях области.«Сейчас мы включаем режим абсолютного благоприятствования тем бизнес-структурам, которые работают на развитие региона, на улучшение качества жизни наших земляков.Он заверил, что они будут иметь и налоговые льготы, и реальную помощь в совершенствовании инфраструктуры. Решения об организации крупных выставок или форумов теперь будут принимать коллективно, оценивая их рентабельность.Также губернатор отметил, что региональные формы поддержки предприятий подвергнутся значительным изменениям. Обладминистрация будет обращать внимание на эффективность использования средств.