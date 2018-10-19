Председатель СК России Александр Бастрыкин провел в Крыму рабочее совещание, где обсуждались работы, проводимые следственным комитетом. Сотрудниками реконструируется весь путь керченского стрелка — с утра и до трагических событий, изучается его мотивы, собирается вся информация о его биографии.

Председатель СК России Александр Бастрыкин провел в Крыму рабочее совещание, где было объявлено о работах, проводимых следственным комитетом.В настоящее время следователями прослеживается весь путь керченского стрелка в злополучную среду — с утра и до трагических событий, от момента, когда он сел в маршрутку и до его смерти в библиотеке.Изучаются его мотивы, собирается вся информация о его биографии. Отмечается, что здесь есть некоторые трудности, связанные с нелюдимостью Владислава Рослякова: "Допросили его окружение. Ребят, окружения немного, потому что у него не было друзей".Также опубликованы подробные кадры с места преступления: показаны разрушенные помещения колледжа и непосредственная работа следователей, изучающих последствия деятельности убийцы.