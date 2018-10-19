У подозреваемого было изъято более 40 граммов медедрона, около 60 граммов этанамина и свыше 5 граммов МДМА.

Следственной частью СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела по фактам сбыта наркотических средств – мефедрона и этанамина, а также психотропного вещества – МДМА.Как сообщалось ранее, в августе текущего года сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по району Беговой задержали приезжего по подозрению в покушении на сбыт наркотических веществ.В результате патрулирования территории сотрудники полиции остановили для проверки документов 20-летнего приезжего. В ходе досмотра полицейские обнаружили у него 49 пакетиков с неизвестным веществом.Согласно результатам исследования содержимого трёх пакетиков, изъятое является наркотическим средством – мефедроном, массой около 4 граммов. Установлено, что данный наркотик предназначался для дальнейшего сбыта.Следственной частью следственного управления УВД по САО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Подозреваемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Всего в ходе расследования уголовного дела у подозреваемого было изъято и исследовано в рамках назначенных экспертиз более 40 граммов медедрона, около 60 граммов этанамина и свыше 5 граммов МДМА.В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Савеловский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28