Злоумышленник вскрыл замки принадлежащего ему гаражного бокса, который ранее сдал в аренду, и похитил оттуда оборудование, а также различные расходные материалы...
«Следственным отделом ОМВД России по Бабушкинскому району г. Москвы окончено производством уголовное дело по факту кражи дорогостоящего телекоммуникационного оборудования», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.
Как сообщалось ранее, в июле 2017 года на территории автостоянки на улице Менжинского обвиняемый вскрыл замки принадлежащего ему гаражного бокса, который ранее сдал в аренду, и похитил оборудование, а также различные расходные материалы. Далее фигурант перевез похищенное имущество на базу по приему металлолома и реализовал.
Общая сумма материального ущерба, причиненного гражданину, у которого данное оборудование находилось в соответствии с условиями договора строительного подряда, составила около 5,5 млн рублей.
Следственным отделом ОМВД России по Бабушкинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража».
В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Бабушкинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
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