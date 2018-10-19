Злоумышленник вскрыл замки принадлежащего ему гаражного бокса, который ранее сдал в аренду, и похитил оттуда оборудование, а также различные расходные материалы...

«Следственным отделом ОМВД России по Бабушкинскому району г. Москвы окончено производством уголовное дело по факту кражи дорогостоящего телекоммуникационного оборудования», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.Как сообщалось ранее, в июле 2017 года на территории автостоянки на улице Менжинского обвиняемый вскрыл замки принадлежащего ему гаражного бокса, который ранее сдал в аренду, и похитил оборудование, а также различные расходные материалы. Далее фигурант перевез похищенное имущество на базу по приему металлолома и реализовал.Общая сумма материального ущерба, причиненного гражданину, у которого данное оборудование находилось в соответствии с условиями договора строительного подряда, составила около 5,5 млн рублей.Следственным отделом ОМВД России по Бабушкинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража».В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Бабушкинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28