Смертельная авария в Александрове. Легковой автомобиль на большой скорости врезался в дерево. Дорожно-транспортное происшествие случилось около шести часов утра на улице 3 Ликоушинская. По предварительным данным водитель, управляя автомобилем Датсун, не справился с управлением и буквально влетел в дерево. От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП. Что послужило причиной аварии, и в каком состоянии был водитель во время ДТП установит доследственная проверка.
Смертельная авария в Александрове. Легковой автомобиль на большой скорости врезался в дерево. Дорожно-транспортное происшествие случилось около шести часов утра на улице 3 Ликоушинская. По предварительным данным водитель, управляя автомобилем "Датсун", не справился с управлением и буквально влетел в дерево. От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП. Что послужило причиной аварии, и в каком состоянии был водитель во время ДТП установит доследственная проверка.