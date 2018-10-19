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<a href="http://33live.ru/novosti/19-10-2018-smertelnaya-avariya-v-aleksandrove.html" target="_blank">Смертельная авария в Александрове</a> - Смертельная авария в Александрове. Легковой автомобиль на большой скорости врезался в дерево. Дорожно-транспортное происшествие случилось около шести часов утра на улице 3 Ликоушинская. По предварительным данным водитель, управляя автомобилем Датсун, не справился с управлением и буквально влетел в дерево. От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП. Что послужило причиной аварии, и в каком состоянии был водитель во время ДТП установит доследственная проверка.