Сирийским вооруженным силам передали практически самую современную модификацию российского зенитного ракетного комплекса С-300. Она стояла на вооружении ВКС до прихода в войска С-400 Триумф. Речь идет о версии ПМ2, которая начала поступать в войска примерно с 2012 года.

Сирийским вооруженным силам передали практически самую современную модификацию российского зенитного ракетного комплекса С-300. Она стояла на вооружении ВКС до прихода в войска С-400 "Триумф", сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники в Министерстве обороны РФ.Речь идет о версии ПМ2, которая начала поступать в войска примерно с 2012 года. По информации из официальных источников, ЗРК вооружили новыми системами обнаружения противника и наведения на него ракет. Кроме того, заменили рабочие места экипажа: вместо устаревших вычислительных машин современные ЭВМ "Эльбрус" и "Багет". Также конструкторы обновили системы связи.В итоге, по оценкам военных, С-300ПМ2 способна лучше своих предшественников перехватывать баллистические ракеты. А общая боевая эффективность комплекса при отражении так называемого "комбинированного удара", то есть атаки и ракет, и авиации одновременно, увеличилась на 15-20%.С-300ПМ2 способная достать воздушную цель на расстоянии свыше 200 километров и на высоте до 60 километров. Помимо этого, она работает быстрее и надежнее таких же "Фаворитов", но предыдущего поколения.Напомним, решение о передаче Сирии комплексов ПВО С-300 было принято после гибели российского разведывательного самолета Ил-20. Машина попала под огонь сирийских ЗРК потому, что за ней укрывался истребитель израильских ВВС. Минобороны РФ уверено, что это была тщательно спланированная провокация ВВС еврейского государства.