Звезды поздравляют и желают счастья малышу. Ведь пятый ребенок – это очень серьезно и ответственно!

Звезды поздравляют и желают счастья малышу. Ведь пятый ребенок – это очень серьезно и ответственно!Генеральный директор телеканала "МУЗ-ТВ" Арман Давлетяров снова стал отцом. Утром в одной из московских клиник у него родился мальчик – богатырь весом 3 кг и ростом 51 см. Это пятый ребенок в семье легендарного медиаменеджера.Одним из первых о том, что у Давлетярова случилось прибавление в семействе, узнал Филипп Киркорова, и тут поздравил друга в социальных сетях и лично. К теплым словам присоединились Анита Цой, Яна Рудковская и другие звезды отечественного шоу-бизнеса. Для все них Арман – не просто серьезный телебосс, а давний друг, который всегда готов помочь. И дело даже не в престижной музыкальной премии, которую он основал, а в человеческих качествах Давлетярова, которые все артисты высоко ценят.Счастливый отец продолжит принимать поздравления в воскресенье в Кремле, где канал "МУЗ-ТВ" будет отмечать 22-й день рождения. И появления у Давлетярова пятого сына можно считать красивым началом радостных мероприятий. Редакция Dni.Ru присоединяется к поздравлениям Армана!