Участники отвечали на вопросы викторины, связанные с медицинскими и правовыми последствиями употребления запрещенных средств и веществ...

Сотрудники УНК ГУ МВД России по г. Москве при участии ОНК УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве и ПДН ОМВД России по району Зюзино г. Москвы организовали мероприятие по профилактике наркомании.Мероприятие для несовершеннолетних было проведено в ГБУ Центр поддержки семьи и детства «Зюзино» ЮЗАО г. Москвы. Встреча прошла в интерактивном формате, сначала полицейские рассказали ребятам правовые последствия употребления и распространения наркотиков, после чего провели брейн-ринг для подростков, посвященный профилактике наркомании. Участники мероприятия разделились на 2 команды, каждая команда выбрала капитана, название и девиз. Названия команд: «ЗОЖ» и «Девочки против наркотиков». Команды подготовили антинаркотические плакаты, которые представили жюри для оценки.Участники отвечали на вопросы викторины, а также блиц-опроса. Вопросы были связаны с медицинскими и правовыми последствиями употребления запрещенных средств и веществ. По итогам подсчета баллов жюри выбрало команду-победителя.Мероприятие прошло в живой и интерактивной форме, участники задавали экспертам интересующие вопросы о том, как помочь другу, если выявлен факт употребления наркотиков и куда можно обратиться за помощью. Присутствующие поблагодарили сотрудников полиции за интересную встречу и позвали посетить их вновь.УНК ГУ МВД России по г. Москве