В ДТП погиб советник председателя Госсовета Крыма 57-летний Павел Токарев. Подробности аварии не сообщаются. Советником председателя крымского Госсовета он работал с ноября 2017 года.

В ДТП погиб советник председателя Госсовета Крыма 57-летний Павел Токарев. Подробности аварии не сообщаются. Советником председателя крымского Госсовета он работал с ноября 2017 года.С 2006 по 2010 годы он был министром финансов Крыма, а в 2012-2014 годах работал начальником Госфининспекции, сообщает ТАСС. Павел Токарев был заслуженным экономистом Крыма.С 2014 по 2017 год погибший чиновник решал задачи, связанные с интеграцией Крыма в российское правовое поле.