Причиной подобных рейдов стала недавняя трагедия в Керчи

Причиной подобных рейдов стала недавняя трагедия в КерчиВо всех детских садах, школах, колледжах, а также учреждениях культуры и спорта Владимира начались массовые проверки. Причиной подобных рейдов стала недавняя трагедия в Керчи.В пресс-службе мэрии рассказали, что по итогам первых проверок специальной антитеррористической комиссии озвучены дополнительные рекомендации по усилению пропускного режима. Также специалисты настаивают на проведении дополнительных инструктажей сотрудникам о правилах поведения при обнаружении бесхозных вещей и о порядке эвакуации.Проверки завершатся к 22 октября. Их итоги рассмотрит антитеррористическая комиссия. Подобные рейды проводят сейчас по всей России. Соответствующее поручение дала Генеральная прокуратура РФ.