Защита нападающего футбольного клуба Зенит Александра Кокорина готовится обжаловать постановление об обвинении спортсмена в побоях и хулиганстве. Тем временем общественность продолжает пребывать в уверенности, что он вместе со своим товарищем, игроком Краснодара Павлом Мамаевым, заслуживает жестокой казни.

Защита нападающего футбольного клуба "Зенит" Александра Кокорина готовится обжаловать постановление об обвинении спортсмена в побоях и хулиганстве. Тем временем общественность продолжает пребывать в уверенности, что он вместе со своим товарищем, игроком "Краснодара" Павлом Мамаевым, заслуживает жестокой казни.Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл находятся под арестом до 8 декабря. Однако защита спортсменов, кажется, решила поспорить с судом. "Постановление о привлечении Александра Кокорина в качестве обвиняемого будет обжаловано в ближайшее время", – цитирует "Чемпионат" представителя адвокатского бюро "А-ПРО".Защитники Кокорина также намерены поднять вопрос об отмене запрета на разглашение данных расследования уголовного дела. По мнению юристов, подписку о неразглашении можно рассматривать в качестве ограничения реализации прав на защиту.Готов поспорить с обвинением и адвокат Павла Мамаева. "Объективно, по видеозаписям видно, кто и где находился и какие вещи совершал. А также на видео понятно, мог ли наш подзащитный вступить в сговор с другими фигурантами. Следствие настаивает на сговоре предварительном, но его не было", – цитирует адвоката Игоря Бушманова.Впрочем, в обществе до сих пор сохранились агрессивные настроения пол отношению к футболистам, учинившим в Москве дебош. "За такие деньги, что они получают, они должны подавать пример обществу, дедушек и бабушек через дороги переводить", – возмутился нессответствием зарплат и морального облика спортсменов боец смешанного стиля (ММА) Денис Гольцов."С них десять шкур нужно снять", – цитирует бойца. С необходимостью жесткого наказания согласны многие россияне. Впрочем, отмечают специалисты, сейчас, когда накал страстей несколько спал, люди стали смотреть на произошедшее более рационально и уже не так сильно "жаждут крови".