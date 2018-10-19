Турецкие следователи дали госсекретарю США Майку Помпео послушать аудиозапись, которая якобы была записана электронными часами Джамаля Хашогги в момент его убийства, сообщил телеканал Эй-Би-Си.

Турецкие следователи дали госсекретарю США Майку Помпео послушать аудиозапись, которая якобы была записана электронными часами Джамаля Хашогги в момент его убийства, сообщил телеканал Эй-Би-Си.Официальный представитель внешнеполитического ведомства Хизер Науэрт поспешила эту информацию опровергнуть.Между тем президент США Дональд Трамп впервые признал, что пропавший еще второго октября журналист "Вашингтон Пост" действительно может быть убит, но добавил: пока рано говорить о том, кому могла быть нужна его смерть.Источники агентства "Рейтер" сообщили: турецкая полиция ищет останки Джамаля Хашогги в окрестностях Стамбула.Оппозиционный журналист Джамаль Хашогги пропал после визита в консульство Саудовской Аравии в Турции.