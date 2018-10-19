Пентагон не имеет информации о том, что террористы в Сирии удерживают в заложниках 700 человек. Об этом заявил в четверг официальный представитель Минобороны США Шон Робертсон.

Пентагон не имеет информации о том, что террористы в Сирии удерживают в заложниках 700 человек. Об этом заявил в четверг официальный представитель Минобороны США Шон Робертсон.По его словам, Пентагон скептически относится к этим данным и у него нет информации, подтверждающей большое число заложников, передает ТАСС.В четверг Владимир Путин заявил, что в Сирии до сих пор сохраняется множество проблем. В качестве примера он привел ситуацию на юге Евфрата, которая контролируется американцами. На этой территории начали расширять зону своего присутствия, захватив почти 700 человек в заложники. По данным России, среди заложников есть граждане США и европейских стран.Боевики используют заложников как повод для ультиматумов курдам, которых, кстати, недавно по ошибке разбомбила дружественная американская авиация. В итоге атака курдов захлебнулась, а экстремисты захватили новые территории.Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, США в этом районе стараются поддерживать ситуацию в таком разогретом состоянии, чтобы никто не мог успокоиться."В такой мутной воде им гораздо проще ловить рыбу, которую они хотят. До добра это никогда не доводило", — сказал он.