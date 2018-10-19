В день трагедии устроивший взрыв и массовый расстрел 18-летний студент Владислав Росляков пришел в Керченский политехнический колледж в брюках, берцах и белой майке. На ней было написано всего одно слово.

В день трагедии устроивший взрыв и массовый расстрел 18-летний студент Владислав Росляков пришел в Керченский политехнический колледж в брюках, берцах и белой майке. На ней было написано всего одно слово.И это слово "Ненависть", сообщает РИА Новости. Жертвами действий Рослякова стали 16 студентов и пятеро сотрудников учебного заведения. После того, как у Рослякова закончились патроны, он совершил суицид в библиотеке учебного заведения.В центре Керчи 19 октября проходят траурные мероприятия. Город прощается с 16 погибшими в бойне. Более пятидесяти пострадавших госпитализированы. Девять наиболее пострадавших перевезены на лечение в Москву.В республиканскую детскую клиническую больницу в Симферополе были госпитализированы пять девушек и трое юношей из колледжа. Все они прооперированы. Состояние трех из них остается тяжелым, у остальных состояние – средней степени тяжести.Состояние средней степени тяжести также у девушки, госпитализированной в керченскую горбольницу, у трех юношей и девушки, которые находятся в Ленинской центральной районной больнице, а также у 18-летнего молодого человека, который лечится в республиканской больнице имени Семашко.Еще шесть пострадавших в возрасте от 18 до 28 лет находятся в Симферопольской клинической больнице скорой медицинской помощи №6. Большинство из них будут выписаны в ближайшие 10-14 дней.В Керчи предприняты повышенные меры безопасности после бойни в политехническом колледже. У каждого учебного заведения и детского сада дежурят по два-три бойца Росгвардии. Под дополнительную охрану взята и городская клиническая больница, где находятся пострадавшие. Всего бойцы ОМОН Керчи и "Беркута" взяли под охрану 58 объектов в городе.