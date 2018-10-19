Президента Украины Петра Порошенко выгоняют на улицу. Депутаты Оппозиционного блока в Верховной раде предложили лишить лидера Незалежной здания его администрации, передав ее Константинопольскому патриархату.

Президента Украины Петра Порошенко выгоняют на улицу. Депутаты"Оппозиционного блока" в Верховной раде предложили лишить лидераНезалежной здания его администрации, передав ее Константинопольскомупатриархату.Соответствующую инициативу внесли на рассмотрение украинского парламента депутаты Михаил Добкин, Александр Вилкул и Нестор Шуфрич.Таким образом они пытаются защитить Андреевскую церковь, которую Киевпланирует передать Константинопольскому патриархату в рамках созданияавтокефальной церкви в Незалежной.Парламентарии заблокировали подписание постановления о передаче храма спикером Верховной рады Андреем Парубиемдо того момента, пока их обращение не будет рассмотрено депутатскимкорпусом. Андреевская церковь должна, по мысли Киева, стать резиденциейпатриарха Константинополя на Украине. Вместо этого депутаты"Оппозиционного блока" предлагают передать Вселенской кафедре зданиеадминистрации лидера Незалежной, по сути, выгнав оттуда самого Порошенко.С инициативой о передачеАндреевской церкви Константинополю выступил лично Петр Порошенко. Такойшаг он назвал "символическим жестом единения с матерью-церковью".Инициативу украинского лидера одобрили 237 парламентариев.РанееКонстантинопольский патриархат – первый в ранге православных кафедр –заявила о решении предоставить автокефалию (независимость) украинскомуправославию. В этом случае самая крупная из поместных православныхцерквей – Русская – может потерять сотни храмов и миллионы прихожан натерритории Незалежной.В Москве полагают, что это станет крупнейшим расколом в христианстве современ разделения на православие и католичество в 1054 году.Стоит отметить, что передача Киевской митрополиив управление Русской православной церкви была санкционирована самимКонстантинополем в конце XVIII века. Таким образом, Вселенскийпатриархат сейчас занимается оспариваем собственного же решения.Пляскивокруг украинской автокефалии могут дорого обойтись Петру Порошенко иснизить его и без того не самый впечатляющий рейтинг. Порошенко на фоненерешенных за прошедшие четыре года проблем все больше начинает походитьна хромую утку и мальчика для битья, которого жестко критикуют всеполитические силы. На недавнем заседании согласительного советаВерховной рады лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила оскорой политической смерти лидера Незалежной.