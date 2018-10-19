Светлана Бондарчук дала откровенное интервью. Женщина прояснила, как сейчас строятся ее отношения с бывшим мужем, режиссером Федором Бондарчуком, и о том, почему не стремится снова выходить замуж.

Светлана Бондарчук дала откровенное интервью. Женщина прояснила, как сейчас строятся ее отношения с бывшим мужем, режиссером Федором Бондарчуком, и о том, почему не стремится снова выходить замуж.Два года назад Федор и Светлана Бондарчук оформили развод. Тогда в Сети упорно муссировались слухи, что виновницей расставания одной из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе стала актриса Паулина Андреева. Однако в свежем интервью Светлана прямо опровергла эти данные.Бондарчук заявила, что вины "других лиц" в ее разводе не было. Как объяснила Светлана, проблема заключалась в кризисе отношений. Более того, Бондарчук призналась, что ей обидно, когда кого-то незаслуженно обвиняют в причастности к ее разводу.Впрочем, Светлана не исключила вероятности, что все могло бы закончиться куда веселее, если бы они с Федором как следует поработали над восстановлением взаимопонимания. Но никто этого не сделал. Однако после расставания бывшие супруги сумели сохранить теплые отношения."Нам было важно сохранить дружеские, теплые отношения. Наверное, и какая-то форма любви остается! Я не знаю, как думал и чувствовал Федор, но я понимала: мы прошли такой большой путь, и что бы дальше с нами не происходило, если мы проклянем друг друга, то мы проклянем ту жизнь, которая самая яркая, юная, фантастическая", – цитирует Светлану Бондарчук .Интересно, что Федор часто приходит на званые обеды к бывшей жене. А еще Светлана намекнула, что приглашала вместе с ним и Паулину Андрееву, но та пока не воспользовалась этим заманчивым предложением. "Совместных застолий, видимо, не будет. Не потому, что я этого не хочу... Это другие люди не хотят. Я открыта и Федору сказала об этом сразу!" – заявила Бондарчук.Сейчас Светлана счастлива в новых отношениях. Более того, по признанию бондарчук, уже несколько раз получала предложение руки и сердца, однако снова выходить замуж она не спешит. Светлана объяснила, что ее все устраивает, она живет в настоящем, не зацикливаясь на прошлом и не думая о будущем.