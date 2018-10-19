Греческий наставник баскетбольного ЦСКА Димитрис Итудис после победного матча своих подопечных с турецкой Дарушафакой (79:75) отметил, что по ходу встречи армейцы не всегда были собраны и эффективны, но в итоге поймали ритм игры.

Греческий наставник баскетбольного ЦСКА Димитрис Итудис после победного матча своих подопечных с турецкой "Дарушафакой" (79:75) отметил, что по ходу встречи армейцы не всегда были собраны и эффективны, но в итоге поймали ритм игры.Итудис поздравил свою команду с победой, "которая очень важна в марафоне Евролиги: "Было более, чем очевидно, что в начале нам не хватало энергии, не хватало собранности и эффективности в бросках, — цитирует тренера официальный сайт клуба".Тренер напомнил, что его игроки в первой половине матча попали всего 13% трехочковых и 40% двухочковых бросков: "И это при том, что у нас в команде собраны отличные снайперы, и большинство бросков были хорошо подготовлены".В перерыве, когда ЦСКА уступал, Итудис говорил команде, что верит в снайперов и в защиту: "И в третьей четверти результат был отличным, мы выиграли ее 26:10, получили заряд энергии, — цитирует "Спорт-экспресс". – Мы стали реализовывать создаваемые моменты, поймали свой ритм".По мнению наставника "красно-синих", в целом получилась хорошая игра: "По ходу встречи мы оценили степень своей готовности. Все же нам еще не хватает согласованности, работы вместе. Мы будем играть лучше и станем мудрее".