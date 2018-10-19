Мюнхенская Бавария, которая не слишком успешно начала новый сезон немецкой бундеслиги, готовит увольнение главного тренера хорвата Нико Ковача. По информации источника, близкого к руководству клуба, его сменит французский специалист Арсен Венгер.

Мюнхенская "Бавария", которая не слишком успешно начала новый сезон немецкой бундеслиги, готовит увольнение главного тренера хорвата Нико Ковача. По информации источника, близкого к руководству клуба, его сменит французский специалист Арсен Венгер.Накануне немецкое издание Bild сообщило, что руководители "Баварии" Карл-Хайнц Руммениге и Хасан Салихамиджич в пятницу, 19 октября проведут специальную пресс-конференцию, на которой будет объявлено о назначении на пост нового главного тренера команды Арсена Венгера.Венгер, долгое время работавший в лондонском "Арсенале", отлично владеет не только английским, но и немецкий языком. Как следствие, французскому специалисту не придется долго входить в дела команды и именно поэтому он сменит Ковача, который возглавил "Баварию" лишь минувшим летом.На сегодня мюнхенский клуб, который является действующим чемпионом Германии, занимает только 6-е место в турнирной таблице бундеслиги, отставая от идущей на первой позиции дортмундской "Боруссии" на четыре очка.