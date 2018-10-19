Предстоящий
сезон в фигурном катании обещает быть жарким. Интрига в том, что двум российским
королевам льда может составить серьезную конкуренцию еще одна их коллега.
Предстоящий
сезон в фигурном катании обещает быть жарким. Интрига в том, что двум российским
королевам льда может составить серьезную конкуренцию еще одна их коллега.
Прорывным предстоящий сезон может стать для
чемпионки мира 2015 года Елизаветы Туктамышевой. Говорят, что 21-летняя спортсменка
будто восстала из пепла.
Таким образом, Алине Загитовой и Евгении Медведевой,
переехавшей тренироваться в Канаду, придется постараться, чтобы не упасть с
олимпа. Пока девушки соревнуются друг с другом, их коллеги готовятся ставить рекорды
и повторять успехи.
Кроме того, из
заграничных конкуренток всерьез россиянкам стоит рассмотреть американку Брэди
Теннелл, передает RT. Еще
год назад о ней ничего не было известно, но ей удалось пробиться в элиту
женского катания и успеть обойти Медведеву на предсезонном турнире в Канаде.
Напомним,
ранее заслуженный тренер
СССР и России Елена Чайковская высказалась о незатухающем конфликте фигуристки
Евгении Медведевой и ее экс-наставницы Этери Тутберидзе и новом
прокате. По ее мнению, уход спортсменки к канадцу Брайану Орсеру подорвал
ее репутацию. По словам Чайковской, Медведева некрасиво рассталась с тренером.
Что касается
Загитовой, то как писали Dni.Ru, недавно Алина с триумфом выступила на турнире
в Германии, установив мировой рекорд. Особенно понравилось зрителям ее
показательное выступление, на котором девушка предстала в образе Лары Крофт.