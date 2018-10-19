Предстоящий сезон в фигурном катании обещает быть жарким. Интрига в том, что двум российским королевам льда может составить серьезную конкуренцию еще одна их коллега.

Предстоящийсезон в фигурном катании обещает быть жарким. Интрига в том, что двум российскимкоролевам льда может составить серьезную конкуренцию еще одна их коллега.Прорывным предстоящий сезон может стать длячемпионки мира 2015 года Елизаветы Туктамышевой. Говорят, что 21-летняя спортсменкабудто восстала из пепла.Таким образом, Алине Загитовой и Евгении Медведевой,переехавшей тренироваться в Канаду, придется постараться, чтобы не упасть солимпа. Пока девушки соревнуются друг с другом, их коллеги готовятся ставить рекордыи повторять успехи.Кроме того, иззаграничных конкуренток всерьез россиянкам стоит рассмотреть американку БрэдиТеннелл, передает RT. Ещегод назад о ней ничего не было известно, но ей удалось пробиться в элитуженского катания и успеть обойти Медведеву на предсезонном турнире в Канаде.Напомним,ранее заслуженный тренерСССР и России Елена Чайковская высказалась о незатухающем конфликте фигуристкиЕвгении Медведевой и ее экс-наставницы Этери Тутберидзе и новомпрокате. По ее мнению, уход спортсменки к канадцу Брайану Орсеру подорвалее репутацию. По словам Чайковской, Медведева некрасиво рассталась с тренером.Что касаетсяЗагитовой, то как писали Dni.Ru, недавно Алина с триумфом выступила на турнирев Германии, установив мировой рекорд. Особенно понравилось зрителям еепоказательное выступление, на котором девушка предстала в образе Лары Крофт.