Раскрыли убийство в центре города. Следственный комитет сегодня заявил, что предполагаемый преступник задержан.

Раскрыли убийство в центре города. Следственный комитет сегодня заявил, что предполагаемый преступник задержан.Эта история произошла ещё в октябре 16-го года. В районе 10 часов вечера 41-летний мужчина возвращался с курсов английского языка к припаркованному автомобилю. Машина стояла возле бывшего кинотеатра "Мир". Вот только уехать с места стоянки ему было не суждено. Убийца выстрелил в жертву не менее пяти раз. Мужчина получил тяжелые ранения в тело и голову. Ещё живого его доставили в реанимацию городской больницы. Однако спустя час он скончался. На месте преступления была обнаружена сумка и самодельный пистолет с глушителем. Следователи допросили порядка 30 свидетелей и провели более 40 экспертиз. Спустя полтора года предполагаемый преступник был задержан. Подробности преступления станут известны позже, когда Следком передаст дело в суд. Но уже сегодня официальный представитель ведомства сказала несколько слов о задержанном и о возможных мотивах его поступка.Ирина Минина, старший помощник руководителя регионального Следкома: "18 февраля текущего года подозреваемый был задержан. Это 59-летний житель города Владимир, который был знаком с погибшим. Конфликт произошёл из-за денежного долга, закончился трагически".