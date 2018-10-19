Конфликт в семье футболиста Дениса Глушакова набирает обороты. Супруги не готовы уступить друг другу.

Конфликт в семье футболиста Дениса Глушакова набирает обороты. Супруги не готовы уступить друг другу.Поняв, что брак уже не спасти Денис и его жена Дарья подали на развод. Спортсмен уверен, что его дочери – семилетняя Варвара и годовалая Александра – должны проживать с ним. Мать девочек категорически против решения футболиста, расставаться с наследницами она не собирается.Меж тем, сегодня, 19 октября, адвокат Глушакова Марина Дубровская сообщила, что Дарья препятствует его общению с детьми. Также супруга футболиста угрожает ему расправой."Дарья не разрешает Денису даже на пять минут увидеть девочек, обнять их. На все попытки встретиться с детьми она угрожает ему физической расправой", – рассказала юрист.По словам Дубровской, спортсмен очень переживает за детей, что негативно сказывается на его здоровье. Из-за плохого самочувствия Денис не может полностью сосредоточиться на тренировках.Футболист хочет, чтобы конфликт с женой закончился миром. Он готов на компромисс.Глушаков грезит встречей с малышками, он мечтает обеспечить им достойное будущее, но не сможет этого сделать если они останутся с матерью. Однако Дарья не согласна с доводами пока еще мужа. Она собирается воспитывать девочек сама и требует выплаты алиментов. Об этом сообщает .Напомним, в сентябре этого года Дарья Глушакова застала супруга в бане с любовницей. В Сети появилось короткое видео, на котором запечатлены Денис Глушаков и некая дама. За кадром женщина, назвавшаяся женой футболиста, срывающимся голосом обозвала незнакомку проституткой.