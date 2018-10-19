Красавец Крымский мост уже почти полгода горделиво возвышается над синей гладью Керченского пролива. Сколько небылиц сочинили про него за это время украинские СМИ и прочие беспокойные выдумщики уже не сосчитать. Бесконечной кажется их пластинка о том, что трасса обрушится из-за сложного и неустойчивого грунта, в который вбиты сваи моста. Dni.Ru обратились за комментарием в инфоцентр Крымский мост, где вмиг опровергли оголтелое вранье провокаторов из Незалежной.

КрасавецКрымский мост уже почти полгода горделиво возвышается над синей гладьюКерченского пролива. Сколько небылиц сочинили про него за это времяукраинские СМИ и прочие беспокойные выдумщики уже не сосчитать.Бесконечной кажется их пластинка о том, что трасса обрушится из-засложного и неустойчивого грунта, в который вбиты сваи моста. Dni.Ru обратились за комментарием в инфоцентр "Крымский мост", где вмиг опровергли оголтелое вранье провокаторов из Незалежной.Очереднойпасквиль на гордость отечественного мостостроения был на дняхопубликован в украинском издании "Обозреватель". Тамошние писакипериодически публикуют всякие нелепицы про трассу через Керченскийпролив в надежде на то, что их исполненная ненавистью к России публикапримет все это за чистую монету.На сей раз строчить байки про Крымский мост принялся израильский блогер Eli Belenson.По его словам, почвы под мостом не приспособлены для такого массивногосооружения, из-за чего проект строительства трассы через Керченскийпролив был забракован в советское время.Блогер со ссылкой на некие исследованияуверенно утверждает: никакого твердого скального основания подпутепроводом не обнаружено. С его слов, верхние слои грунта в Керченскомпроливе – это рыхлый и пористый ил, затем идут пески и супеси различной степени плотности, а нижний слой составляют полутвердые глины.Блогерделает вывод, что из-за недостаточного твердого основания, на которыеопирается мост, отдельные его части или конструкции могут просесть идаже разрушиться, что приведет к человеческим жертвам и экономическимпотерям.Чтобы разобраться в ситуации и понять, действительно ли трасса через Керченский пролив может обрушиться, Dni.Ru обратились за комментариями в инфоцентр"Крымский мост". По словам экспертов центра, автор материала ссылаетсяна не заслуживающие доверия источники и путает два разных проекта."Онделает выводы о результатах геологических изысканий по проекту, основываясь на информации из СМИ по проектужелезнодорожного подхода к мосту со стороны Крыма, где действительновозникла необходимость проведения повторных инженерных изысканий. Этаработа была проведена и не повлияла на общие сроки реализации проектаподхода", – сообщили в инфорцентре.Что касается сложного грунта, то в инфоцентрепризнают: геология под Крымским мостом действительно непростая, многослабых илистых грунтов. Как рассказали эксперты центра, до началастроительства моста проводились многомесячные инженерно-геологическиеизыскания, под каждую авто и железнодорожную опоры бурилисьгеологические скважины, отбирались пробы, а параллельно изучались архивыисследований прошлых лет."Наоснове полученных данных выполнялись проверочные расчеты, выбиралисьтипы свай, уточнялись их длины, определялись технологии сооружениясвайных фундаментов. На одних участках прочные слои грунта, в которыхсваи чувствуют себя уверенно, расположены ближе к поверхности, -рассказали Dni.Ru в инфоцентре.– Здесь используются призматические и буронабивные сваи с глубинойпогружения до 45 метров. На других участках прочные слои залегаютнамного глубже и сваи должны пройти толщу илистого грунта, чтобыуглубиться в твердую породу. Здесь применяются трубчатые сваи". Ихдлина, отметили эксперты, достигает 105 метров – это высота 35-этажного дома. Ниже своей проектной отметки свая не просядет.Напомним,движение по автомобильной части трассы открыл в мае этого года президентРоссии Владимир Путин. Он лично проехал через Керченский пролив за рулемКамАЗа. Рано утром следующего дня открылось движение для всехавтомобилистов.целом с момента запуска автомобильного движения попроехали три миллиона транспортных средств. За один только сентябрь –почти 500 тысяч автомобилей. Преобладающим было таманское направление: сполуострова на материк проехали 260 тысяч автомобилей.