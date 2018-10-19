Согласно изменившимся условиям лицензирования софта для смартфонов, продающихся на территории Евросоюза, Google начнет взимать с производителей плату за право использования цифрового магазина Google Play и прочих принадлежащих поисковику сервисов.

Согласно изменившимся условиям лицензирования софта для смартфонов, продающихся на территории Евросоюза, Google начнет взимать с производителей плату за право использования цифрового магазина Google Play и прочих принадлежащих поисковику сервисов.Напомним, что в июле власти ЕС оштрафовали Google на $5 миллиардов, обвинив её в нарушении антимонопольного законодательства. Компания, заявили в Еврокомиссии (ЕК), препятствовала свободной конкуренции, принуждая производителей устанавливать принадлежащие ей приложения и сервисы, включая поисковую систему и браузер Chrome.По новой правилам, теперь Samsung, Huawei и другие производители, которые хотят продавать свои устройства в странах Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), не обязаны предустанавливать на них приложения Google, но должны платить поисковику за доступ к Google Play, почту Gmail, карты Google Maps и другие сервисы.Возможность предустановить полный набор приложений Google обойдется производителям в немалую сумму — до $40 за одно устройство. Об этом пишет сайт The Verge, в распоряжении которого оказались конфиденциальные документы ЕК.Однако конечная цена будет зависеть от конкретной страны и типа устройства. Например, в Великобритании, Швеции, Германии, Норвегии и Нидерландах плата за устройство с плотностью пикселей более 500 штук на дюйм (ppi) составит $40, от 400 до 500 ppi — $20, до 400 ppi — $10. Экран Samsung Galaxy S9, например, располагает плотностью 570 ppi. В некоторых государствах отчисления могут быть небольшими: $2,50 за устройство.∎Google впервые начнет брать деньги за Google Play и другие сервисы читайте такжеНовые правила коснутся всех Android-смартфонов, которые будут активированы после 1 февраля 2019 года. В то же время изменения не означают, что в Европе подорожают смартфоны, особенно флагманские. Как сообщил источник The Verge, Google готова частично или полностью покрыть расходы, если производитель согласится предустановить на устройство Chrome и поисковую систему. В Google комментариев отказались.