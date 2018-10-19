Водитель, по предварительной информации, погиб на месте происшествия

Водитель, по предварительной информации, погиб на месте происшествияРанним утром в Александрове на пересечении улицы 3-я Ликоушинская и Двориковского шоссе произошла страшная авария. Водитель легковушки съехал с дороги и улетел прямо в дерево.По предварительной информации, автолюбитель погиб на месте происшествия.Жители близлежащих домов рассказывают, что проснулись от сильного грохота, выбежали на улицу, а там увидели машину, разбившуюся о дерево. Увидели, что из под капота автомобиля идет дым.На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Причины происшествия выясняются.