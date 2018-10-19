В Азовском море обнаружено место крушения и обломки учебно-тренировочного самолета Л-39 Минобороны РФ, там уже работают военные водолазы.

В Азовском море обнаружено место крушения и обломки учебно-тренировочного самолета Л-39 Минобороны РФ, там уже работают военные водолазы, передает ТАСС.По информации оперативных служб, на место прибыли военные водолазы, сейчас работают на месте крушения. Место падения, обломки уже найдены.Как сообщалось ранее, машина упала в воду примерно в 17:00 рядом со станицей Довжанская. Летчики (предположительно, они успели катапультироваться) пока не найдены. В их поисках участвуют около 200 человек.