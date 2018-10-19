Полицейские установили, что у кафе в Большом Златоустинском переулке неизвестный избил 24-летнего приезжего мужчину. Потерпевший госпитализирован...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Басманному району задержали 23-летнего мужчину, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В дежурную часть полиции поступило телефонное сообщение от прохожего о драке в Большом Златоустинском переулке.Полицейские установили, что у кафе в Большом Златоустинском переулке неизвестный избил 24-летнего приезжего мужчину. Потерпевший госпитализирован. Согласно справке медицинского учреждения потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого – 23-летнего молодого человека, проживающего в столице.Следствием ОМВД России по Басманному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60