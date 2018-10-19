На главной площади Керчи началась церемония прощания с 17 погибшими в результате взрыва и стрельбы в политехническом колледже.

На главной площади Керчи началась церемония прощания с 17 погибшими в результате взрыва и стрельбы в политехническом колледже, передает ТАСС. Гробы несут сотрудники МЧС в сопровождении родственников, передает ТАСС.На церемонию, которая проходит на площади Ленина, пришли родственники, друзья и коллеги погибших, жители города и представители власти Крыма.Как ожидается, на панихиду придут порядка 10 тысяч человек. В 12:00 на центральном кладбище состоится церемония захоронения.Ранее сообщалось, что 17 октября студент политехнического колледжа Керчи устроил взрыв и открыл стрельбу в учебном заведении, после чего покончил с собой.В результате трагедии погиб 21 человек, в том числе сам нападавший, около 50 человек получили травмы различной степени тяжести.Следственными органами было возбуждено уголовное дело по статье "Теракт", но в тот же день оно переквалифицировано на статью "Убийство".С 18 октября в Крыму объявлен трехдневный траур.