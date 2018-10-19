В китайском Цзясине едва не закончилось трагедией кормление лимонных акул в бассейне торгового центра. Сотрудница, которая отвечает за их кормление, так торопилась на совещание, что не заметила препятствия, споткнулась и упала в бассейн с голодными акулами. Видео происшествия появилось в Сети.

В китайском городе Цзясин едва не закончилось трагедией кормление лимонных акул в декоративном бассейне одного из торговых центров.Сотрудница, которая отвечает за их кормление, так торопилась на совещание, что не заметила препятствия, споткнулась и упала в бассейн с голодными акулами.К счастью, поблизости были охранники, которые быстро ее вытащили из воды, и женщина не пострадала, сообщает China Global Television Network и публикует видео происшествия.Лимонные акулы весят около 180 килограммов, а в длину достигать более трех метров. Представители этого вида акул могут быть опасными для человека, сообщает РИА Новости.