В ранней Вселенной существовала огромная структура под названием Гиперион. Ее обнаружила международная группа астрономов и опубликовала доклад на Phys.org.

В ранней Вселенной существовала огромная структура под названием Гиперион. Ее обнаружила международная группа астрономов и опубликовала доклад на Phys.org.Ученые утверждают, что на ранней стадии эволюции Вселенной (примерно два миллиара лет после Большого взрыва) был загадочный объект, который предшествовал сверхскоплениям галактик и являлся самым крупным образованием из известных. Исследователи обнаружили его при высоком красном смещении – сдвиге спектральных линий к длинноволновой области спектра, который коррелирует с расстоянием от Земли.Известно, что масса Гипериона превышает массу Солнца в квадриллион раз – 10 в 15-й степени. Объект обладает сложной структурой и включает в себя семь плотных областей, связанных нитями из галактик. Гиперион отличается от других сверхскоплений тем, что не имеет ярко выраженного центра, в котором сконцентрировано вещество.Исследователи считают, что в будущем благодаря гравитации Гиперион будет похож на такие образования как Сверхскопление Девы (Млечный Путь является его частью) или те, которые входят в состав Великой Стены Слоуна.Ранее американские ученые исключили возможность существования планеты Нибиру, которая может привести к гибели человечества. Оказалось, что теория о существовании такой планеты была лишь задумкой конспирологов.