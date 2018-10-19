На северо-западе столицы, на Шелепихинской набережной Москвы-реки, появилась 4-метровая Луна. В Москомстройинвесте надеются, что арт-объект, оформленный зеркальной мозаикой, станет новой точкой притяжения москвичей. К нему можно приблизиться с помощью приставленных лесенок и сфотографироваться.

На северо-западе столицы, на Шелепихинской набережной Москвы-реки, появился 4-метровый арт-объект "Луна".В Москомстройинвесте надеются, что арт-объект, оформленный зеркальной мозаикой, станет новой точкой притяжения москвичей и гостей столицы, решивших прогуляться в этом районе вдоль реки.К "Луне" можно приблизиться с помощью приставленных лесенок и сфотографироваться на ее фоне.На странице комитета в "Фейсбуке" размещены снимки нового арт-объекта столицы.