Выставка питерских художников - отличное место для всех, кто не боится пропустить через себя мощный созидательный импульс современного искусства

Выставка питерских художников - отличное место для всех, кто не боится пропустить через себя мощный созидательный импульс современного искусстваСовременное искусство – явление очень неоднозначное. Акционизм, видео-арт и коллажи, составленные из бытового мусора, зачастую остаются непонятыми массовым зрителем, привыкшим к традиционным и более понятным формам творческого осмысления действительности. Однако невозможно отрицать и тот факт, что окружающий мир год от года становится всё более разнообразным, а повсеместное внедрение в нашу жизнь цифровых гаджетов размывает грань между реальностью и виртуальным. Художники, чувствующие стремительные изменения в ткани человеческого бытия, как и многие столетия назад, пытаются осмыслить эти процессы, прибегая к новым способам, которые порой могут показаться чрезвычайно революционными. Их творчество – прямое отображение сложной и весьма туманной сути мира победивший глобализации.Выставка питерских художников «А и Б сидели на трубе», открытая 4 октября в Государственном центре современного искусства – отличное место для всех, кто не боится пропустить через себя мощный созидательный импульс современного искусства, который поможет найти ответы на многие актуальные вопросы. Даже само её название полно глубокого семантического значения.«Название проекта «А и Б сидели на трубе» — это отсылка к известной детской загадке про первые буквы алфавита. «А упало, Б пропало, что осталось на трубе?» Дабы ответить на этот вопрос, нужно обратить внимание на то, что сначала не замечаешь.В наш проект вошли работы петербургских художников, которые выполнены в технике коллажа, монтажа и ассамбляжа. Сегодня эти творческие приёмы повсеместно используют в рекламе, на телевидении, в компьютерных программах и городских граффити. А в начале ХХ века этот принцип кардинально изменил искусство, объявив вызов живописи. И объекты, созданные авторами из обрезков автомобильной резины, найденной в мастерской, старых подоконников и пил, собрали в единый проект для того, чтобы передать особенность этих техник. Для этого в ход идут почти любые повседневные предметы, оставленные высоким искусством «за бортом», - говорит критик, кандидат искусствоведения, ведущий научный сотрудник отдела новейших течений Государственного Русского музея и куратор выставки Олеся Туркина.Естественно, что посетить выставку может каждый житель и гость столицы, желающий приобщиться к прекрасному (или пугающему) актуальному искусству. Главное, чтобы сердце было открыто для новых эмоций и переживаний, а голова была настроена немного подумать. Выставка продлится до середины ноября в Государственном центре современного искусства.