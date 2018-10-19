Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики стоят на пороге признания Россией. По словам политолога Владимира Корнилова, в Москве всерьез задумалось о таком шаге.
Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики стоят на пороге признания Россией. По словам политолога Владимира Корнилова, в Москве всерьез задумалось о таком шаге.
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год назад представить такое было невозможно, сегодня же в Москве
признают возможность признания республик в случае очередного витка
украинской агрессии, заявил политолог. "Путин мягко сегодня предупредил,
что будет, если кто-то авантюрно нападет на Россию", – сказал аналитик в
эфире передачи "60 минут" на телеканале "Россия 1".
В
свою очередь, депутат от КПРФ Леонид Калашников полагает, что если не
удастся восстановить нормальные отношения с Украиной, то она перестанет
существовать как государство. "А какой вариант другой, если не мир с
Украиной? Другой вариант – то, что она распадется", – полагает
законодатель.
Напомним,
ранее в Донбассе назвали условие вхождения Донецкой и Луганской
республик в состав России. По словам бывшего министра обороны ДНР Игоря Хакимзянова, это произойдет лишь в том случае, если республики будут контролировать всю территорию Донбасса.
Он
уверен, что вооруженные силы ДНР и ЛНР должны выдавить украинскую армию
из региона, однако делать это необходимо в сочетании с дипломатическими
методами. Как отметил Хакимзянов,
в настоящий момент народно-хозяйственный комплекс непризнанных
республик переживает не лучшие времена, поскольку многие ресурсы, к
примеру, электрические мощности, остались за Незалежной.
"Прежде чем интегрироваться в состав России, нужно возвращать регион полностью под свой контроль", – резюмировал военный.
Активная
фаза конфликта в Донбассе завершилась зимой 2015 года, когда
вооруженные силы республик взяли под контроль город Дебальцево – один из
основных транспортных и логистических узлов региона. У Донецкой и
Луганской республик до сих пор нет четко устоявшихся границ.
В
настоящий момент непризнанные образования контролируют примерно треть
территории бывших Донецкой и Луганской областей Украины, однако могут
увеличить ее в случае очередной эскалации вооруженного конфликта.