Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики стоят на пороге признания Россией. По словам политолога Владимира Корнилова, в Москве всерьез задумалось о таком шаге.

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики стоят на пороге признания Россией. По словам политолога Владимира Корнилова, в Москве всерьез задумалось о таком шаге.Ещегод назад представить такое было невозможно, сегодня же в Москвепризнают возможность признания республик в случае очередного виткаукраинской агрессии, заявил политолог. "Путин мягко сегодня предупредил,что будет, если кто-то авантюрно нападет на Россию", – сказал аналитик вэфире передачи "60 минут" на телеканале "Россия 1".свою очередь, депутат от КПРФ Леонид Калашников полагает, что если неудастся восстановить нормальные отношения с Украиной, то она перестанетсуществовать как государство. "А какой вариант другой, если не мир сУкраиной? Другой вариант – то, что она распадется", – полагаетзаконодатель.Напомним,ранее в Донбассе назвали условие вхождения Донецкой и Луганскойреспублик в состав России. По словам бывшего министра обороны ДНР Игоря Хакимзянова, это произойдет лишь в том случае, если республики будут контролировать всю территорию Донбасса.Онуверен, что вооруженные силы ДНР и ЛНР должны выдавить украинскую армиюиз региона, однако делать это необходимо в сочетании с дипломатическимиметодами. Как отметил Хакимзянов,в настоящий момент народно-хозяйственный комплекс непризнанныхреспублик переживает не лучшие времена, поскольку многие ресурсы, кпримеру, электрические мощности, остались за Незалежной."Прежде чем интегрироваться в состав России, нужно возвращать регион полностью под свой контроль", – резюмировал военный.Активнаяфаза конфликта в Донбассе завершилась зимой 2015 года, когдавооруженные силы республик взяли под контроль город Дебальцево – один изосновных транспортных и логистических узлов региона. У Донецкой иЛуганской республик до сих пор нет четко устоявшихся границ.настоящий момент непризнанные образования контролируют примерно третьтерритории бывших Донецкой и Луганской областей Украины, однако могутувеличить ее в случае очередной эскалации вооруженного конфликта.