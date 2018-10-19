Двое неизвестных погибли в огне

Двое неизвестных погибли в огнеЭтой ночью на пульт диспетчера поступило сообщение о пожаре в деревянном четырехквартирном жилом доме в Муроме.Прибывшие на место происшествия спасатели увидели, что огнём охвачен весь второй этаж, а также кровля и постройки рядом с домом.По словам сотрудников пресс-службы регионального МЧС, такое масштабное возгорание говорит о том, что стихия какое-то время свободно развивалась, уничтожая на своем пути.Полностью справиться с пожаром спасателям удалось лишь в 9 утра. На месте происшествия обнаружили 2 трупа. Их личность устанавливают. В причинах случившегося будет разбираться следствие.В ликвидации последствий пожара участвовали 30 человек и 9 единиц техники.