Двое неизвестных погибли в огне
Двое неизвестных погибли в огне
Этой ночью на пульт диспетчера поступило сообщение о пожаре в деревянном четырехквартирном жилом доме в Муроме.
Прибывшие на место происшествия спасатели увидели, что огнём охвачен весь второй этаж, а также кровля и постройки рядом с домом.
По словам сотрудников пресс-службы регионального МЧС, такое масштабное возгорание говорит о том, что стихия какое-то время свободно развивалась, уничтожая на своем пути.
Полностью справиться с пожаром спасателям удалось лишь в 9 утра. На месте происшествия обнаружили 2 трупа. Их личность устанавливают. В причинах случившегося будет разбираться следствие.
В ликвидации последствий пожара участвовали 30 человек и 9 единиц техники.