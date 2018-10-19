В Нидерландах выдан первый паспорт, в котором указан гендерно-нейтральный пол владельца. В графе пол написано просто Х. Обладателем документа стал 57-летний Леонне Зеегерс.

В Нидерландах выдан первый паспорт, в котором указан гендерно-нейтральный пол владельца.В графе пол в паспортах пишут "М" у мужчин и "Ж" у женщин. Но в этом паспорте указано просто "Х". Обладателем документа стал 57-летний Леонне Зеегерс. Изначально Леонне был мужчиной, но в 2001 году он перенес операцию по смене пола и стал женщиной.Как сообщает РИА Новости, Зеегерс обратился в суд с заявлением о присвоении "нейтрального" пола, и суд удовлетворил иск. Теперь ЛГБТ-сообщество будет добиваться от властей изменить законодательство, чтобы тем, кто этого хочет, был присвоен "третий пол".На прошлой неделе в Нью-Йорке третий пол включили в свидетельство о рождении. Распоряжение подписал мэр Билл де Блазио. Медицинские документы для этого не потребуются.