Полицейские выявили аптеку, провизоры которой отпускали лекарственные препараты без рецепта...

«Сотрудники УНК ГУ МВД России по г. Москве выявили на северо-востоке столицы аптеку, осуществляющую безрецептурный отпуск лекарственных препаратов наркозависимым людям», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В результате оперативно-розыскных мероприятий в районе Марьина Роща полицейские выявили аптеку, провизоры которой отпускали наркозависимым людям лекарственные препараты без рецепта. При обследовании аптечного пункта оперативники выявили нарушения лицензионных требований при осуществлении фармацевтической деятельности, связанной с реализацией лекарственных препаратов, подлежащих предметно-количественному учету и отпуску по специальным рецептурным бланкам.По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении в отношении юридического лица по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)», в рамках которого проводится административное расследование.Результаты административного расследования будут направлены в Арбитражный суд г. Москвы для принятия решения.За административное правонарушение по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ, юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, предусмотрена ответственность в виде наложения штрафа от 100 тысяч до 200 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.УНК ГУ МВД России по г. Москве