Дизайн-студия Future Life Factory, входящая в состав Panasonic, и японский модельер Кунихико Моринаги разработали надеваемое устройство Wear Space, позволящее офисному работнику уединиться и полностью изолировать себя от внешнего мира. Надетая на голову, перегородка сужает периферийное зрение, а встроенные шумоподавляющие наушники заглушают разговоры коллег и другие посторонние звуки.

Дизайн-студия Future Life Factory, входящая в состав Panasonic, и японский модельер Кунихико Моринаги разработали надеваемое устройство Wear Space, позволящее офисному работнику уединиться и полностью изолировать себя от внешнего мира. Надетая на голову, перегородка сужает периферийное зрение, а встроенные шумоподавляющие наушники заглушают разговоры коллег и другие посторонние звуки.Wear Space представляет собой воротник из гибкого материала, который обертывается вокруг затылка. К мобильному приложению или компьютеру устройство подключается через Bluetooth.Пользователи могут выбрать один из 3-х уровней шумоподавления, включить музыку или белый шум, заглушающий все посторонние звуки."По мере роста открытых офисов и 'цифровых кочевников', работникам как никогда важно иметь личное пространство, в котором они могут сконцентрироваться, — цитирует Dezeen представителей компании. — Такое личное пространство мгновенно создает Wear Space — это так же просто, как надеть на себя что-то из одежды".Прототип SXSW был представлен на фестивале South by Southwest (SXSW) ранее в этом году. Теперь его можно предзаказать на японской краудфандинговой платформе Green Funding примерно за $260.∎Xiaomi выпустила "снотворный" гаджет, считывающий мозговые волны читайте также